В Краснодаре задержали россиянина, который стал агентом Службы безопасности Украины (СБУ) и работал на Киев под позывным «Арчи». Как сообщает РИА Новости, об этом рассказали в Федеральной службе безопасности РФ.

По информации ведомства, мужчина сам вышел на связь с украинскими силовиками и предложил им сотрудничество. За денежное вознаграждение он собирал важную для безопасности России информацию и передавал ее СБУ.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена».