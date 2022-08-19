В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

ФСБ сообщила о задержании в Краснодаре агента СБУ с позывным «Арчи»

Никита Бородкин

В Краснодаре задержали россиянина, который стал агентом Службы безопасности Украины (СБУ) и работал на Киев под позывным «Арчи». Как сообщает РИА Новости, об этом рассказали в Федеральной службе безопасности РФ.

По информации ведомства, мужчина сам вышел на связь с украинскими силовиками и предложил им сотрудничество. За денежное вознаграждение он собирал важную для безопасности России информацию и передавал ее СБУ.

ФСБ предотвратила готовившийся Украиной взрыв под Волгоградом

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена».

Напомним, 16 августа стало известно, что украинские диверсанты подорвали шесть опор ЛЭП в Курской области, которые снабжали регион и соседние области электричеством с Курской АЭС. Отмечалось, что действия украинцев нарушили «технологический процесс» функционирования станции, охрана на атомных объектах была усилена.

Происшествия,Видео,ФСБ,СБУ,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители