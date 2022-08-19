В Краснодаре задержали россиянина, который стал агентом Службы безопасности Украины (СБУ) и работал на Киев под позывным «Арчи». Как сообщает РИА Новости, об этом рассказали в Федеральной службе безопасности РФ.
По информации ведомства, мужчина сам вышел на связь с украинскими силовиками и предложил им сотрудничество. За денежное вознаграждение он собирал важную для безопасности России информацию и передавал ее СБУ.
В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена».
Напомним, 16 августа стало известно, что украинские диверсанты подорвали шесть опор ЛЭП в Курской области, которые снабжали регион и соседние области электричеством с Курской АЭС. Отмечалось, что действия украинцев нарушили «технологический процесс» функционирования станции, охрана на атомных объектах была усилена.