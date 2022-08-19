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1 час назад

Осужденного на 10 лет депутата Белоусова объявили в розыск

Елена Прошина

МВД РФ объявило в розыск осужденного на 10 лет по делу о взятке в 3,25 млрд рублей депутата Госдумы Вадима Белоусова. Об этом пишет ТАСС.

Осужденного на 10 лет депутата Белоусова объявили в розыск
Фото: ТАССТАСС

Как отмечается в базе розыска МВД России, Белоусов разыскивается по статье УК РФ. Депутат получил взятку в размере 3,25 млрд рублей, которая считается крупнейшей в истории России.

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По данным следствия, с мая 2010 года по январь 2014 года Белоусов и другие соучастники получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог в Челябинске. Взятка составила 3 253 147 000 рублей.

3 августа Московский городской суд приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима. Он также обязан выплатить штраф в размере 500 млн рублей. Сам депутат на оглашение приговора не явился, сославшись на занятость. Защита обжаловала приговор, рассмотрение назначено на 25 августа.

Происшествия,Вадим Белоусов,МВД России,Мосгорсуд,Госдума,
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