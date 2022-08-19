Осужденного на 10 лет депутата Белоусова объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск осужденного на 10 лет по делу о взятке в 3,25 млрд рублей депутата Госдумы Вадима Белоусова. Об этом пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Как отмечается в базе розыска МВД России, Белоусов разыскивается по статье УК РФ. Депутат получил взятку в размере 3,25 млрд рублей, которая считается крупнейшей в истории России.

По данным следствия, с мая 2010 года по январь 2014 года Белоусов и другие соучастники получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог в Челябинске. Взятка составила 3 253 147 000 рублей.