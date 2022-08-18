В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
59 минут назад

Зарезавший экс-депутата житель Новосибирска получил 8,5 года колонии строгого режима

Газета.Ru

В Новосибирске суд вынес приговор россиянину, виновному в смерти экс-депутата городского совета Ивана Митряшина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Зарезавший экс-депутата получил 8,5 года колонии в Новосибирске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следствие установило, что 10 мая 2021 года 50-летний отец бывшей девушки экс-депутата Александр Данилов поссорился с 46-летним Митряшиным. Во время конфликта Данилов несколько раз ударил бывшего чиновника ножом. Пострадавший был госпитализирован в больницу, однако спасти его не удалось.

В отношении Данилова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Новосибирский районный суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал Данилова выплатить матери Митряшина в качестве компенсации 1 млн 200 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что житель Тасеевского района Красноярского края, депутат районного совета Александр Хаконов был заподозрен в убийстве супруги.

Происшествия,Александр Данилов,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители