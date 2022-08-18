Зарезавший экс-депутата получил 8,5 года колонии в Новосибирске

В Новосибирске суд вынес приговор россиянину, виновному в смерти экс-депутата городского совета Ивана Митряшина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Следствие установило, что 10 мая 2021 года 50-летний отец бывшей девушки экс-депутата Александр Данилов поссорился с 46-летним Митряшиным. Во время конфликта Данилов несколько раз ударил бывшего чиновника ножом. Пострадавший был госпитализирован в больницу, однако спасти его не удалось.

В отношении Данилова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Новосибирский районный суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал Данилова выплатить матери Митряшина в качестве компенсации 1 млн 200 тыс. рублей.