В своём Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что, по предварительным данным, в Керчи сработала система ПВО.

Пользователи социальных сетей опубликовали несколько видео, на которых слышны взрывы. Утверждается, что ролики сняты в Керчи.

«Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и [Крымского] моста нет», – написал Олег Крюков.

Сообщается о двух взрывах. Пресс-служба администрации Керчи добавляет, что звук напоминал раскаты грома, а у автомобилей сработали сигнализации.