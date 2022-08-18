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19 минут назад

В Керчи сработала система ПВО

Елена Прошина

В своём Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что, по предварительным данным, в Керчи сработала система ПВО.

Пользователи социальных сетей опубликовали несколько видео, на которых слышны взрывы. Утверждается, что ролики сняты в Керчи.

«Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и [Крымского] моста нет», – написал Олег Крюков.

Сообщается о двух взрывах. Пресс-служба администрации Керчи добавляет, что звук напоминал раскаты грома, а у автомобилей сработали сигнализации.

Минобороны России назвало причину взрывов в Крыму

Ранее жители Керчи уже жаловались на пугающие хлопки в небе. Тогда администрация города объяснила их «Тренировкой в штатном режиме».

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