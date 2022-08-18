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10 минут назад

Delivery Club оштрафовали из-за утечки персональных данных

Газета.Ru

Суд в Москве оштрафовал на 80 тыс. рублей сервис доставки еды Delivery Club за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Савеловского суда Москвы.

Delivery Club оштрафовали из-за утечки персональных данных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ сервису грозил штраф от 60 до 100 тыс. рублей.

Ранее сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club и «Яндекс Еда» сообщили, что данные курьеров, появившиеся в открытом доступе, связаны с ранее выявленными утечками, новых потерь данных не выявлено.

Речь идет о выложенном в сеть файле с данными курьеров, который содержит более 1,2 млн строк с именами, номерами телефонов, хешированными паролями, адресами электронной почты и др.

В Delivery Club уточнили, что эти данные были частью ранее слитой в интернет информации об их клиентах.

В пресс-службе «Яндекс.Еды» при этом отметили, что новых утечек с 1 марта не зафиксировано.

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