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49 минут назад

В Москве горит жилой комплекс

Елена Прошина

На западе Москвы загорелся строящийся ЖК West Garden. Видео с пожаром опубликовал Telegram-канал MSK1.RU.

На опубликованных кадрах видно, что многоэтажное здание объято пламенем, в небо поднимаются густые клубы дыма.

По имеющимся данным, горит строящийся комплекс, на данный момент нежилой. На месте уже работает пожарная бригада. Огнём объято здание в корпусе 8 второй очереди ЖК West Garden на Минской улице. Компания-застройщик «Интеко» рассказала Агентству «Москва», что пожар начался с лесов. На данный момент огонь локализован, пострадавших нет.

Ранее в московском районе Солнцево произошел пожар на рынке. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, обошлось без пострадавших.

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