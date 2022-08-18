В Москве горит жилой комплекс

На западе Москвы загорелся строящийся ЖК West Garden. Видео с пожаром опубликовал Telegram-канал MSK1.RU.
На опубликованных кадрах видно, что многоэтажное здание объято пламенем, в небо поднимаются густые клубы дыма.
По имеющимся данным, горит строящийся комплекс, на данный момент нежилой. На месте уже работает пожарная бригада. Огнём объято здание в корпусе 8 второй очереди ЖК West Garden на Минской улице. Компания-застройщик «Интеко» рассказала Агентству «Москва», что пожар начался с лесов. На данный момент огонь локализован, пострадавших нет.
Ранее в московском районе Солнцево произошел пожар на рынке. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, обошлось без пострадавших.