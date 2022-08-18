Петербуржец признался в убийстве жены спустя 15 лет

Житель Санкт-Петербурга сознался в убийстве жены, о пропаже которой он заявил в полицию 15 лет назад. Как сообщает «Фонтанка», мужчину вызвали на повторный допрос в Следственный комитет в рамках расследования преступлений прежних лет, где его удалось разговорить.
В октябре 2007 года сотрудник одной из косметических клиник пришел в отделение полиции и заявил об исчезновении 29-летней супруги — по его словам, женщина вышла в магазин и не вернулась. У пары остались двое маленьких детей. Спустя год после заявления Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, а мужчина женился во второй раз.
Дело оставалось нераскрытым и накануне петербуржца снова вызвали допрос, на котором он признался в содеянном. По предварительной информации, супруги на тот момент собирались разводиться и ругались из-за того, кому должна достаться квартира.
3 октября 2007 года, пока дети гуляли с бабушкой, муж с женой снова поругались. В ходе конфликта мужчина якобы толкнул женщину, она упала и ударилась головой об угол кровати. Он не стал вызывать скорую, завернул тело в ткань и вынес на балкон. На следующий день петербуржец отвез труп в лес, где закопал, а после разбросал ее вещи и мобильный телефон по помойкам. Сейчас правоохранители продолжают поиски тела погибшей.