Петербуржец признался в убийстве жены спустя 15 лет

Житель Санкт-Петербурга сознался в убийстве жены, о пропаже которой он заявил в полицию 15 лет назад. Как сообщает «Фонтанка», мужчину вызвали на повторный допрос в Следственный комитет в рамках расследования преступлений прежних лет, где его удалось разговорить.

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В октябре 2007 года сотрудник одной из косметических клиник пришел в отделение полиции и заявил об исчезновении 29-летней супруги — по его словам, женщина вышла в магазин и не вернулась. У пары остались двое маленьких детей. Спустя год после заявления Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, а мужчина женился во второй раз.

Дело оставалось нераскрытым и накануне петербуржца снова вызвали допрос, на котором он признался в содеянном. По предварительной информации, супруги на тот момент собирались разводиться и ругались из-за того, кому должна достаться квартира.