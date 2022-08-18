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10 минут назад

Раскрыта причина лесных пожаров в Рязанской области

Мария Иванова

Замглавы правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов назвал причиной лесных пожаров в регионе сухую грозу. Об этом сообщает РИА Новости.

Раскрыта причина лесных пожаров в Рязанской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сухие грозы проходят практически или полностью без осадков. Обычно они возникают в жару и при низкой влажности воздуха. Осадки в случае сухой грозы не успевают достичь земли, испаряясь гораздо раньше.

Молнии в такую грозу часто становятся причиной лесных пожаров.

Утром 18 августа рязанский губернатор Павел Малков сообщил, что в регионе сохраняется три очага пожаров общей площадью в 181 гектар. К четвергу смог от пожаров добрался до Москвы и области.

В Рослесхозе заявили, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные площади пожаров, из-за чего не удалось вовремя нарастить силы для борьбы с огнем.

Происшествия,Павел Малков,Дмитрий Филиппов,Рослесхоз,
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