Раскрыта причина лесных пожаров в Рязанской области

Замглавы правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов назвал причиной лесных пожаров в регионе сухую грозу. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сухие грозы проходят практически или полностью без осадков. Обычно они возникают в жару и при низкой влажности воздуха. Осадки в случае сухой грозы не успевают достичь земли, испаряясь гораздо раньше.

Молнии в такую грозу часто становятся причиной лесных пожаров.

Утром 18 августа рязанский губернатор Павел Малков сообщил, что в регионе сохраняется три очага пожаров общей площадью в 181 гектар. К четвергу смог от пожаров добрался до Москвы и области.