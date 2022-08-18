Раскрыта причина лесных пожаров в Рязанской области

Замглавы правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов назвал причиной лесных пожаров в регионе сухую грозу. Об этом сообщает РИА Новости.
Сухие грозы проходят практически или полностью без осадков. Обычно они возникают в жару и при низкой влажности воздуха. Осадки в случае сухой грозы не успевают достичь земли, испаряясь гораздо раньше.
Молнии в такую грозу часто становятся причиной лесных пожаров.
Утром 18 августа рязанский губернатор Павел Малков сообщил, что в регионе сохраняется три очага пожаров общей площадью в 181 гектар. К четвергу смог от пожаров добрался до Москвы и области.
В Рослесхозе заявили, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные площади пожаров, из-за чего не удалось вовремя нарастить силы для борьбы с огнем.