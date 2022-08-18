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23 минуты назад

В Москве сотрудники ГИБДД нашли связанного мужчину в багажнике остановленной машины

Газета.Ru

В Москве сотрудники правоохранительных органов остановили подозрительный автомобиль, где обнаружили в багажнике связанного человека. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

В Москве сотрудники ГИБДД нашли связанного мужчину в багажнике машины
Фото: Максим БлиновМаксим Блинов

Инцидент произошел 17 августа 2022 года в центре столицы. Сотрудники ГИБДД потребовали от водителя прижаться к обочине дороги с целью проверки документов. Пока инспектор подходил к автомобилю, то услышал из багажника крики — внутри оказался связанный мужчина.

По факту случившегося сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

Происшествия,ГИБДД,
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