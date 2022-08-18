Во Внуково поймали контрабандистов с 225 килограммами золота

В аэропорту Внуково задержали контрабандистов, которые пытались вывезти в Дубай 225 килограммов золота на 800 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

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Шестеро контрабандистов (среди них граждане России и Армении) были задержаны, часть из них - прямо на борту самолета.

Сначала контрабандисты разделились на две группы - одна направлялась в Дубай, другая - в Ереван.

Летевшие в Армению распределили золотые слитки по ручной клади, рассчитывая, что для летящих в страны ЕАЭС пассажиров таможенного контроля почти нет.

После пограничного контроля сообщники встретились и обменялись вещами - сумки со слитками достались группе, направлявшейся в Дубай.

После задержания граждан Армении арестовали, россиян отпустили под подписку о невыезде. Все они стали фигурантами уголовного дела о контрабанде стратегически важных товаров в составе группы лиц по предварительному сговору.