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1 час назад

Американец умер, съев сырую устрицу в ресторане

Газета.Ru

В США мужчина умер после того, как съел сырую устрицу в ресторане морепродуктов, пишет LADBible. Оказалось, моллюск был заражен бактерией Vibrio vulnificus.

Американец умер, съев сырую устрицу в ресторане
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мужчина, имя которого не сообщается, посетил ресторан Rustic Inn Crabhouse в Южной Флориде. После трапезы посетитель почувствовал себя плохо, поэтому ему вызвали скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, американец скончался в больнице.

Гэри Ореал, менеджер ресторана, рассказал, что сожалеет о случившемся. По его словам, в тот день было продано около 100 устриц, но кроме мужчины никто не пострадал. Кроме того, заведение проходило проверку в конце июля, в ходе которой не было найдено нарушений.

Ореал добавил, что в Rustic Inn Crabhouse есть таблички, предупреждающие посетителей, что употребление сырых моллюсков увеличивает риск пищевого отравление. Поэтому Гэри считает, что произошедшее — несчастный случай.

«За 60 лет мы продали пару миллиардов устриц, и у нас никто так не травился, как погибший мужчина», — добавил Ореал.

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