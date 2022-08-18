Американец умер, съев сырую устрицу в ресторане

В США мужчина умер после того, как съел сырую устрицу в ресторане морепродуктов, пишет LADBible. Оказалось, моллюск был заражен бактерией Vibrio vulnificus.

Мужчина, имя которого не сообщается, посетил ресторан Rustic Inn Crabhouse в Южной Флориде. После трапезы посетитель почувствовал себя плохо, поэтому ему вызвали скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, американец скончался в больнице.

Гэри Ореал, менеджер ресторана, рассказал, что сожалеет о случившемся. По его словам, в тот день было продано около 100 устриц, но кроме мужчины никто не пострадал. Кроме того, заведение проходило проверку в конце июля, в ходе которой не было найдено нарушений.

Ореал добавил, что в Rustic Inn Crabhouse есть таблички, предупреждающие посетителей, что употребление сырых моллюсков увеличивает риск пищевого отравление. Поэтому Гэри считает, что произошедшее — несчастный случай.