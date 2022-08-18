Россиянин пристегивал 11-летнего сына на цепь к тяжелой гире

Житель Алтая пристегивал 11-летнего сына на цепь к тяжелой гире в воспитательных целях. Об этом сообщила помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина, передает ТАСС.

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По ее данным, россиянин также систематически избивал мальчика. Антошкина заверила, что по всем фактам организована проверка.

Сейчас 11-летнего жителя Алтайского края изъяли из семьи, ребенка поместили в социальное учреждение. Также помощник регионального прокурора пояснила, что на данный момент следователи вместе с другими профильными ведомствами выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее жительница Нефтеюганска в течение трех месяцев сажала сына на цепь за непослушание. 32-летнюю россиянку сильно раздражало непослушание мальчика, поэтому в качестве наказания она обматывала ногу ребенка металлической цепью, прикрепленной к стене квартиры.