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1 час назад

Россиянин пристегивал 11-летнего сына на цепь к тяжелой гире

Lenta.ru

Житель Алтая пристегивал 11-летнего сына на цепь к тяжелой гире в воспитательных целях. Об этом сообщила помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина, передает ТАСС.

Россиянин пристегивал 11-летнего сына на цепь к тяжелой гире
Фото: ТАССТАСС

По ее данным, россиянин также систематически избивал мальчика. Антошкина заверила, что по всем фактам организована проверка.

Сейчас 11-летнего жителя Алтайского края изъяли из семьи, ребенка поместили в социальное учреждение. Также помощник регионального прокурора пояснила, что на данный момент следователи вместе с другими профильными ведомствами выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее жительница Нефтеюганска в течение трех месяцев сажала сына на цепь за непослушание. 32-летнюю россиянку сильно раздражало непослушание мальчика, поэтому в качестве наказания она обматывала ногу ребенка металлической цепью, прикрепленной к стене квартиры.

В отношении женщины возбудили дело по пункту «д» части 2 статьи 127, пункту «г» части 2 статьи 117 и статье 156 УК РФ («Незаконное лишение свободы человека, истязание и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем»).

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