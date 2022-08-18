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1 час назад

Десять детей госпитализировали из российского санатория с опасной инфекцией

Lenta.ru

В Комсомольске-на-Амуре десять детей с опасной инфекцией госпитализировали из санатория-профилактория «Металлург». Об этом сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края.

Десять детей госпитализировали из санатория с опасной инфекцией
Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, детям поставили диагноз «энтеровирус». Сотрудники правоохранительных органов после случившегося начали проверку.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры.

Энтеровирусная инфекция — это группа заболеваний, одним из проявлений которых является энцефалит. Вирус передается воздушно-капельным путем или через загрязненную воду и пищу, больше всего от него страдают молодые люди и дети в конце лета и осенью.

Основными симптомами заболевания являются лихорадка и боль в горле, сыпь, язвы и головные боли. Энтеровирус опасен своими осложнениями, если его вовремя не вылечить. В частности, он может привести к энцефалиту, менингиту, отеку легких и даже параличу.

Ранее во Владивостоке 24 ребенка госпитализировали из летнего лагеря с симптомами пищевого отравления. Всего в лагере находится 261 несовершеннолетний, на место выехали специалисты Роспотребнадзора.

Происшествия,Роспотребнадзор,
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