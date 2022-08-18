Смерть Энн Хеч признали несчастным случаем

Смерть американской актрисы Энн Хеч, погибшей в результате ДТП с пожаром, признана несчастным случаем. Такой вывод содержится в заключении, опубликованном в среду офисом коронера округа Лос-Анджелес.
Причиной смерти актрисы стали ожоги и отравление угарными газами, указывается в заключении коронера (следователя по делам о насильственной или внезапной смерти в странах с англосаксонской системой права).
5 августа автомобиль актрисы на высокой скорости съехал с дороги и врезался в жилой дом, после чего машина и дом загорелись. 11 августа Хеч умерла.
Хеч - американская актриса, режиссер и сценарист. Она получила известность благодаря таким фильмам, как "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" (1997), "Донни Браско" (1997) и другим. Она также известна по сериалу "Другой мир" (1987-1991).