Смерть Энн Хеч признали несчастным случаем

Смерть американской актрисы Энн Хеч, погибшей в результате ДТП с пожаром, признана несчастным случаем. Такой вывод содержится в заключении, опубликованном в среду офисом коронера округа Лос-Анджелес.

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Причиной смерти актрисы стали ожоги и отравление угарными газами, указывается в заключении коронера (следователя по делам о насильственной или внезапной смерти в странах с англосаксонской системой права).

5 августа автомобиль актрисы на высокой скорости съехал с дороги и врезался в жилой дом, после чего машина и дом загорелись. 11 августа Хеч умерла.