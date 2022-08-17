Направлявшийся в Россию сухогруз сломался

Направляющийся в Россию сухогруз Sun Unicorn остановился на выходе из пролива Босфор из-за поломки двигателя. Об этом сообщает сервис о движении судов Marine Traffic.
Сухогруз Sun Unicorn вышел из турецкого порта Амбарлы и направился в Новороссийск. Но на выходе из пролива Босфор в Чёрном море на корабле произошла поломка двигателя, и судно остановилось. Причины неполадок не уточняются, корабль был отбуксирован в безопасное место. Данные о перевозимом грузе также неизвестны.
Ранее первый сухогруз с украинским зерном Razoni прибыл в Сирию. Это произошло после того, как зерно с судна отказались покупать в Ливане из-за задержки сроков доставки более, чем на пять месяцев.