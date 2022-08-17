Женщина плавала на надувном матрасе и лишилась ног

В американском городе Чикаго, штат Иллинойс, 34-летняя Лана Баточир лишилась обеих ног, когда плавала на надувном матрасе. Об этом сообщает издание Independent.

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Неподалеку от женщины проходил катер, который поломался при попытке опустить якорь. Водитель судна попытался исправить ситуацию и дал задний ход. В результате матрас затянуло в гребной винт катера.

По словам Баточир, все произошло очень быстро. Винт отрезал женщине обе ноги, пока она пыталась вынырнуть на поверхность воды и не утонуть, так как не умела плавать.

«Я думала, что умираю. Я боролась за свою жизнь в течение нескольких секунд, которые показались мне минутами», — вспоминает она произошедшее.

Когда муж Баточир вытащил ее из воды и поднял на катер, она посмотрела на свои ноги и поняла, что их нет. Прибывшая на место происшествия скорая помощь доставила женщину в больницу. После восстановления женщина будет проходить реабилитацию в течение нескольких месяцев. Баточир будут помогать медицинские специалисты и физиотерапевт.

Из-за того, что у женщины нет медицинской страховки, она собирает средства на лечение на краудфандинговом сервисе. На данный момент сумма пожертвований составляет почти 52 тысячи долларов (3,17 миллиона рублей).