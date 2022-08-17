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43 минуты назад

В подмосковной больнице напали на трех врачей

Елена Прошина

Пресс-служба Главного управления МВД по Московской области сообщает, что в подмосковном городе Балашиха задержан 35-летний мужчина, который напал на трёх врачей в стенах городской больницы.

В подмосковной больнице напали на трех врачей
Фото: ТАССТАСС

В результате действий злоумышленника трое сотрудников хирургического отделения получили телесные повреждения. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», в данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Стоит отметить, что по данным telegram-канала Baza, нападавших было четверо, и все они являются родственниками умершего в больнице пациента. Сообщается, что тот был госпитализирован с язвой, но после операции пациенту вновь стало плохо. Мужчину доставили в реанимацию, где он и скончался от сердечной недостаточности. Этот диагноз подтвердило вскрытие, но члены семьи погибшего в это не поверили. Они посчитали, что причиной смерти стала врачебная ошибка, после чего ворвались в больницу и стали избивать врачей. Baza также уточняет, что из четырёх злоумышленников трое смогли скрыться от прибывшей на место полиции.

Напомним, что сейчас российские врачи призывают Министерство здравоохранения отменить вызовы участковых терапевтов на дом. Дискуссия на эту тему поднялась после нашумевшего убийства 25-летней девушки-терапевта в Оренбурге.

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