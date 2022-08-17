В подмосковной больнице напали на трех врачей

Стоит отметить, что по данным telegram-канала Baza, нападавших было четверо, и все они являются родственниками умершего в больнице пациента. Сообщается, что тот был госпитализирован с язвой, но после операции пациенту вновь стало плохо. Мужчину доставили в реанимацию, где он и скончался от сердечной недостаточности. Этот диагноз подтвердило вскрытие, но члены семьи погибшего в это не поверили. Они посчитали, что причиной смерти стала врачебная ошибка, после чего ворвались в больницу и стали избивать врачей. Baza также уточняет, что из четырёх злоумышленников трое смогли скрыться от прибывшей на место полиции.