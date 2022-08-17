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1 час назад

Погоня полиции за мужчиной на угнанной машине каршеринга попала на видео

Денис Фьючин

В Зеленограде полиция устроила погоню за мужчиной, который управлял машиной каршеринга без водительского удостоверения.

В столичном главке МВД сообщили, что для аренды автомобиля мужчина воспользовался аккаунтом своего коллеги.

В результате погони, мужчина врезался на автомобиле каршеринга в забор. Видеозапись погони опубликована в Telegram-канале "Говорит и показывает Москва". Сообщают, что на мужчину завели несколько административных дел.

Ранее сообщалось о мужчине, который ограбил припаркованный автомобиль в Лобне.

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