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1 час назад

Полицейские задержали официанта московского кафе за изнасилование коллеги

Lenta.ru

В Москве задержали 23-летнего официанта, который изнасиловал 21-летнюю коллегу на рабочем месте. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Полиция задержала официанта московского кафе за изнасилование коллеги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным телеканала, инцидент произошел 15 августа в кафе на улице Удальцова. Полицейские задержали молодого человека на следующий день.

В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Москве двое сотрудников кафе изнасиловали 22-летнюю коллегу в ее первый рабочий день. После окончания рабочего дня молодые люди предложили ей и еще одной сотруднице погулять по городу и выпить алкоголь. Девушки согласились. Когда россиянка проснулась на следующее утро, то поняла, что ее изнасиловали.

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