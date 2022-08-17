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10 минут назад

Названа главная версия в деле о гибели шестилетней девочки под Пермью

News.ru

Несчастный случай – по-прежнему основная версия гибели шестилетней девочки в Пермском крае, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на правоохранителей. Следов насильственной смерти на ее теле не обнаружено, допросы ранее судимых граждан не дали результата.

Названа главная версия в деле о гибели шестилетней девочки под Пермью
Фото: ТАССТАСС

На данный момент работа продолжается, но пока версия несчастного случая является приоритетной, — говорится в сообщении.

По версии следствия, Настя отклонилась от мaршрута, оказалась возле открытого колодца и упала в него. Емкость неоднократно осматривали, но тело малышки обнаружить не смогли – его приcыпало омытой землей со стен. Лишь спустя три дня на поверхности показалcя кроссовок девочки. На момент трагедии, по словам очевидцев, уровень воды в колодце был 160-170 cантиметров. Рост Насти – около 120. Место находится на некотором удалении от дорожки к магазину, поэтому криков ребенка никто не уcлышал.

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По одной из версий местных жителей, останки девочки подбросили, так как ранее это место неоднократно проверялось. Следователи не сбрасывали ее со счетов. Они провели несколько десятков допросов, в том числе и ранее судимых граждан. Нескольких человек проверили на полиграфе.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В поисках принимали участие 200 добровольцев, также в регион были направлены волонтеры из Москвы.

Происшествия,Следственный комитет,
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