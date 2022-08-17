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1 час назад

Опубликовано видео кражи редкой ящерицы из Ленинградского зоопарка

Денис Фьючин

В Ленинградском зоопарке молодой человек украл редкую ящерицу. Он положил рептилию в сумку своей спутницы. Дерзкая кража попала в объектив камеры видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным источника, стоимость похищенного акантозавра оценивается в 35 тысяч рублей.

На кадрах видно, как похититель схватил ящерицу, которая находилась в стеклянном вольере и сунул ее в сумку своей девушки.

Позднее полиция задержала вора. Он объяснил, что хотел сделать подарок девушке. Однако животного у них не оказалось: ящерица выпрыгнула с 12-го этажа.

Происшествия,Криминал,Видео,
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