Опубликовано видео кражи редкой ящерицы из Ленинградского зоопарка

В Ленинградском зоопарке молодой человек украл редкую ящерицу. Он положил рептилию в сумку своей спутницы. Дерзкая кража попала в объектив камеры видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным источника, стоимость похищенного акантозавра оценивается в 35 тысяч рублей.

На кадрах видно, как похититель схватил ящерицу, которая находилась в стеклянном вольере и сунул ее в сумку своей девушки.