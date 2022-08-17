У пассажирского самолета оторвало часть крыла при посадке под Иркутском

В Усть-Куте Иркутской области самолет Ан-24 задел крылом землю при посадке. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости.

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Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК, инцидент произошел около 10 часов местного времени (05.00 мск) 17 августа. При заходе на посадку самолет Ан-24 задел левым крылом поверхность земли. В результате часть крыла отломилась. На борту находились 4 члена экипажа и 40 пассажиров. В результате ЧП никто не пострадал.

В настоящий момент начата проверка по факту нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).