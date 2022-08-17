У пассажирского самолета оторвало часть крыла при посадке под Иркутском

В Усть-Куте Иркутской области самолет Ан-24 задел крылом землю при посадке. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК, инцидент произошел около 10 часов местного времени (05.00 мск) 17 августа. При заходе на посадку самолет Ан-24 задел левым крылом поверхность земли. В результате часть крыла отломилась. На борту находились 4 члена экипажа и 40 пассажиров. В результате ЧП никто не пострадал.
В настоящий момент начата проверка по факту нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
Ранее сообщалось, что самолет Ан-24, выполнявший рейс Иркутск — Таксимо, вернулся в аэропорт спустя 35 минут после вылета. Причиной стал отказ правого двигателя. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. Самолет благополучно сел в Иркутске. На борту самолета находилось 45 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.