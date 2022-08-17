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21 минуту назад

В аэропорту Иркутска самолет с отказавшим двигателем совершил вынужденную посадку

Елена Прошина

Самолет Ан-24, выполнявший рейс Иркутск — Таксимо, вернулся в аэропорт спустя 35 минут после вылета, так как у него отказал правый двигатель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Самолет совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за отказа двигателя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, у воздушного судна отказал правый двигатель, поэтому экипаж принял решение вернуться в аэропорт. Самолет благополучно сел на землю, пострадавших нет. Судно Ан-24 направлялось из Иркутска в Таксимо, оно находилось в воздухе 35 минут.

Отмечается, что на борту самолета в момент инцидента были 45 45 пассажиров и четыре члена экипажа.

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