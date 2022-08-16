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49 минут назад

Силовики закрыли вебкам-студию с сотней девушек в Перми

Елена Прошина

В Перми на улице Мильчакова правоохранительные органы закрыли крупную вебкам-студию. В ней «трудилось» более сотни молодых женщин. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

Силовики закрыли вебкам-студию с сотней девушек в Перми
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что студия функционировала в 2021-2022 годах в подвале жилого дома. Помещение было разбито на 11 комнат с мощной аппаратурой. В них происходила запись соответствующего контента, проводились платные интернет-трансляции. Кроме того, видео выкладывалось на сайт, с которого его можно было скачать за деньги.

По данным следствия, более 100 девушек работали в несколько «смен». Общий доход от «подвального бизнеса» составил порядка 50 млн рублей.

Оперативники во время обысков изъяли компьютерную технику и бухгалтерскую документацию. Владельцы студии были задержаны. Им грозит срок за незаконное изготовление и распространение материалов порнографического характера.

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