В Краснодаре из-за повреждения кабеля отключились 27 подстанций

Аварийное отключение электроснабжения произошло в Краснодаре во вторник: обесточены 27 подстанций. Об этом сообщила ЕДДС города в Telegram-канале.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе. Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены <...> 27 трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении.

Уточняется, что без электроэнергии остались улицы Бородинская, Горная, Кубанонабережная, Пашковский проспект, Станичная, Заводская. На месте работает аварийная бригада.