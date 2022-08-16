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59 минут назад

В Краснодаре из-за повреждения кабеля отключились 27 подстанций

ТАСС

Аварийное отключение электроснабжения произошло в Краснодаре во вторник: обесточены 27 подстанций. Об этом сообщила ЕДДС города в Telegram-канале.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе. Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены <...> 27 трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении.

Уточняется, что без электроэнергии остались улицы Бородинская, Горная, Кубанонабережная, Пашковский проспект, Станичная, Заводская. На месте работает аварийная бригада.

Согласно данным, размещенным в Telegram-канале, аварийное отключение также произошло во вторник на еще ряде улиц, однако электроснабжение удалось оперативно восстановить.

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