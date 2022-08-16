Курская АЭС вернулась к плановому режиму работы

«С 4 по 12 августа нынешнего года происходило снижение суммарной мощности в связи с неисправностью на подстанции за пределами территории АЭС. На Курской АЭС в работе на мощности находятся энергоблоки №№ 2 и 3. Они несут нагрузку согласно диспетчерскому графику», – написали в своём telegram-канале представители «Росэнергоатом».