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24 минуты назад

Курская АЭС вернулась к плановому режиму работы

Елена Прошина

Компания «Росэнергоатом» сообщает, что Курская АЭС вернулась к плановому режиму работы после совершённых диверсий на ЛЭП. Уровень радиации находится в норме. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Курская АЭС вернулась к плановому режиму работы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 4 по 12 августа нынешнего года происходило снижение суммарной мощности в связи с неисправностью на подстанции за пределами территории АЭС. На Курской АЭС в работе на мощности находятся энергоблоки №№ 2 и 3. Они несут нагрузку согласно диспетчерскому графику», – написали в своём telegram-канале представители «Росэнергоатом».

Ранее ФСБ сообщила о том, что украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП, которые питают Курскую АЭС. В результате был нарушен «технологический процесс» на станции. Сейчас в регионе приняты меры по усилению охраны, преступников разыскивают, возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Теракт».

Происшествия,Росэнергоатом,ФСБ,
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