Концертного директора Лепса обокрали в Подмосковье

Концертного директора певца Григория Лепса Михаила Кузнецова обокрали в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал Mash, в минувшие выходные кто-то снял с его Porsche Panamera фары.
Еще четыре года назад директор переехал в элитный ЖК в Одинцово и приобрел себе дорогой автомобиль, который парковал на улице. Утром 13 августа он обнаружил свою машину со снятыми фарами. Кузнецов написал заявление в полицию и стал расспрашивать соседей — они рассказали, что видели двоих парней у машины, однако не поняли, что те крадут детали авто.
Директор хотел купить новые фары в ОАЭ, однако его отпугнула стоимость в 500 тыс. рублей за штуку. Сейчас Кузнецов надеется найти варианты подешевле на сайтах объявлений или же бывшую в употреблении запчасть на рынках. При этом он не исключает, что может случайно выкупить украденные же у него детали.