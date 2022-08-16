Концертного директора Лепса обокрали в Подмосковье

Концертного директора певца Григория Лепса Михаила Кузнецова обокрали в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал Mash, в минувшие выходные кто-то снял с его Porsche Panamera фары.

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Еще четыре года назад директор переехал в элитный ЖК в Одинцово и приобрел себе дорогой автомобиль, который парковал на улице. Утром 13 августа он обнаружил свою машину со снятыми фарами. Кузнецов написал заявление в полицию и стал расспрашивать соседей — они рассказали, что видели двоих парней у машины, однако не поняли, что те крадут детали авто.