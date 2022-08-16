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1 час назад

Одессу затопило после ливней

Lenta.ru

В Одессе прошли сильные ливни, из-за которых в городе произошел потоп. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Журналисты опубликовали кадры, на которых видно затопленные из-за проливных дождей улицы города, по которым пытаются ездить автомобили, а люди передвигаются, утопая по колени и по пояс в воде.

Ранее из-за ливня частично затопило улицы в Нижнем Новгороде. Отмечается, что уровень воды местами был выше колес автомобилей, а местные жители с трудом передвигались из-за затоплений.

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