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1 час назад

ФСБ сообщила о подрыве украинскими диверсантами опор ЛЭП в Курской области

Никита Бородкин

Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в Курской области, которые питают Курскую АЭС. Как сообщает ТАСС, об этом рассказали в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ.

ФСБ сообщила о подрыве украинскими диверсантами опор ЛЭП в Курской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации ведомства, 4, 9 и 12 августа были подорваны шесть опор линий электропередач, через которые подается электричество от Курской АЭС. В результате на станции был нарушен «технологический процесс».

После диверсии в регионе приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики, преступников разыскивают, возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Теракт».

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Напомним, что утром 16 августа на военном складе под Джанкоем на севере Крыма произошла диверсия, которая привела к подрыву боеприпасов. Среди местного населения никто серьезно не пострадал, повреждены ЛЭП, железнодорожное полотно и несколько жилых домов. Власти эвакуировали порядка двух тысяч человек.

Как заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, на севере полуострова временно изменится маршрут поездов — составы будут останавливаться на станции Владиславовка, откуда пассажиров будут доставлять автобусами.

Происшествия,Сергей Аксенов,ФСБ,
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