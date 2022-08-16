ФСБ сообщила о подрыве украинскими диверсантами опор ЛЭП в Курской области

Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в Курской области, которые питают Курскую АЭС. Как сообщает ТАСС, об этом рассказали в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ.

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По информации ведомства, 4, 9 и 12 августа были подорваны шесть опор линий электропередач, через которые подается электричество от Курской АЭС. В результате на станции был нарушен «технологический процесс».

После диверсии в регионе приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики, преступников разыскивают, возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Теракт».

Напомним, что утром 16 августа на военном складе под Джанкоем на севере Крыма произошла диверсия, которая привела к подрыву боеприпасов. Среди местного населения никто серьезно не пострадал, повреждены ЛЭП, железнодорожное полотно и несколько жилых домов. Власти эвакуировали порядка двух тысяч человек.