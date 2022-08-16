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47 минут назад

Самолет с журналистами из пула Мишустина экстренно сел из-за птицы

Мария Иванова

Самолет Ту-214 с журналистами пула премьера-министра РФ Михаила Мишустина и членами пресс-службы правительства вернулся в аэропорт Читы из-за птицы, попавшей в двигатель. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет с журналистами из пула Мишустина вернулся в аэропорт вылета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, самолет покинул Читу около 13:00 по московскому времени, но через десять минут начал снижаться.

Причиной назвали попавшую в двигатель птицу. Возгорания не было, но экипаж решил посадить самолет.

Ранее Airbus «Уральских авиалиний», летевший в Таджикистан из Жуковского, столкнулся с птицами. Самолету пришлось отправиться на запасной аэродром Домодедово, в результате инцидента никто не пострадал.

Происшествия,Михаил Мишустин,Уральские авиалинии,
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