Самолет с журналистами из пула Мишустина вернулся в аэропорт вылета

Самолет Ту-214 с журналистами пула премьера-министра РФ Михаила Мишустина и членами пресс-службы правительства вернулся в аэропорт Читы из-за птицы, попавшей в двигатель. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, самолет покинул Читу около 13:00 по московскому времени, но через десять минут начал снижаться.

Причиной назвали попавшую в двигатель птицу. Возгорания не было, но экипаж решил посадить самолет.