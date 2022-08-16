Самолет с журналистами из пула Мишустина вернулся в аэропорт вылета

Самолет Ту-214 с журналистами пула премьера-министра РФ Михаила Мишустина и членами пресс-службы правительства вернулся в аэропорт Читы из-за птицы, попавшей в двигатель. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, самолет покинул Читу около 13:00 по московскому времени, но через десять минут начал снижаться.
Причиной назвали попавшую в двигатель птицу. Возгорания не было, но экипаж решил посадить самолет.
Ранее Airbus «Уральских авиалиний», летевший в Таджикистан из Жуковского, столкнулся с птицами. Самолету пришлось отправиться на запасной аэродром Домодедово, в результате инцидента никто не пострадал.