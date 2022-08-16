Минобороны РФ назвало диверсией пожар и взрывы на складе под Джанкоем на севере Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается в сообщении ведомства, склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой пострадал в результате диверсии.

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ряду гражданских объектов был нанесен ущерб. В том числе пострадали ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также несколько жилых домов. Среди жителей никто серьезно не пострадал. В настоящее время принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии.

Ранее сообщалось, что в результате детонации на складе боеприпасов была повреждена железная дорога между станциями Азовское и Разъезд 10 км. Из-за этого было задержано три поезда, в которых следовали 2 тыс. человек.