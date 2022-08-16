В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
40 минут назад

Минобороны РФ назвало диверсией взрывы на складе под Джанкоем

Вечерняя Москва

Детонация боеприпасов в здании бывшей фермы рядом с селом Майское в Джанкойском районе Крыма произошла в результате диверсии. Об этом сообщили в Минобороны России во вторник, 16 августа.

— Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. <...> Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов, — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что серьезно пострадавших в инциденте людей нет. На данный момент принимаются меры для ликвидации последствий инцидента, передает РИА Новости.

В Крыму назвали причину инцидента в Майском

До этого стало известно, что на севере полуострова Крым произошла детонация боеприпасов. В связи с инцидентом жители Майского временно выехали из села. Всего было эвакуировано около двух тысяч человек. В результате детонации боеприпасов пострадали два человека. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, один мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями. Еще один человек оказался зажат стеной. Их жизни ничего не угрожает.

Происшествия,Видео,Сергей Аксенов,Минобороны России,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители