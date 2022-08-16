Детонация боеприпасов в здании бывшей фермы рядом с селом Майское в Джанкойском районе Крыма произошла в результате диверсии. Об этом сообщили в Минобороны России во вторник, 16 августа.

До этого стало известно, что на севере полуострова Крым произошла детонация боеприпасов. В связи с инцидентом жители Майского временно выехали из села. Всего было эвакуировано около двух тысяч человек. В результате детонации боеприпасов пострадали два человека. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, один мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями. Еще один человек оказался зажат стеной. Их жизни ничего не угрожает.