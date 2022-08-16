В США покончил с собой совладелец культового московского клуба

В Вашингтоне покончил с собой совладелец культового московского клуба Soho Rooms Дэн Рапопорт. Об этом сообщила журналистка Юния Пугачёва. Перед тем как свести счёты с жизнью, бизнесмен выпустил свою собаку в парк с деньгами и предсмертной запиской. 52-летний Рапопорт был одним из первых экспатов, который приехал в Россию во время бума приватизации и разбогател с помощью фондового рынка. В 2012 году миллионер вернулся в Штаты вместе с супругой и двумя детьми.
Пугачёва рассказала, что последний раз видела Дэна Рапопорта в Лондоне. Тогда он показался ей вполне жизнерадостным. Причины самоубийства пока непонятны.
После возвращения в США семья Рапопорта жила в роскошном доме в Вашингтоне. Но затем супруги развелись. Дом они продали жене экс-президента США Дональда Трампа за $5,5 млн. При этом совладелец Soho Rooms критиковал политику ныне экс-президента Штатов.
«Позже Дэн попытался повторить свой успех на инвестиционном поле на Украине. За последние годы он успел ещё раз жениться на докторе-вирусологе из Киева, родить девочку, эвакуировать семью и собаку-дворняжку из Украины. Говорят, что жена от него ушла», — сообщила журналистка.
В 2017 году в Москве силовики нашли тело мужчины, который выпал из окна многоэтажки. Погибшим оказался соучредитель Soho Rooms Сергей Ткаченко, более известный как Сергей Jeff.
Позже Life рассказывал, что трагедия произошла во время ссоры Ткаченко с его девушкой Марией. Гибель мужчины произошла из-за несчастного случая.