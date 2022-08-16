В США покончил с собой совладелец культового московского клуба

В Вашингтоне покончил с собой совладелец культового московского клуба Soho Rooms Дэн Рапопорт. Об этом сообщила журналистка Юния Пугачёва. Перед тем как свести счёты с жизнью, бизнесмен выпустил свою собаку в парк с деньгами и предсмертной запиской. 52-летний Рапопорт был одним из первых экспатов, который приехал в Россию во время бума приватизации и разбогател с помощью фондового рынка. В 2012 году миллионер вернулся в Штаты вместе с супругой и двумя детьми.

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Пугачёва рассказала, что последний раз видела Дэна Рапопорта в Лондоне. Тогда он показался ей вполне жизнерадостным. Причины самоубийства пока непонятны.

После возвращения в США семья Рапопорта жила в роскошном доме в Вашингтоне. Но затем супруги развелись. Дом они продали жене экс-президента США Дональда Трампа за $5,5 млн. При этом совладелец Soho Rooms критиковал политику ныне экс-президента Штатов.

«Позже Дэн попытался повторить свой успех на инвестиционном поле на Украине. За последние годы он успел ещё раз жениться на докторе-вирусологе из Киева, родить девочку, эвакуировать семью и собаку-дворняжку из Украины. Говорят, что жена от него ушла», — сообщила журналистка.

В 2017 году в Москве силовики нашли тело мужчины, который выпал из окна многоэтажки. Погибшим оказался соучредитель Soho Rooms Сергей Ткаченко, более известный как Сергей Jeff.