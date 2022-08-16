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32 минуты назад

Дочь Лепса обратилась в полицию с заявлением на мебельщика

Елена Прошина

Дочь Григория Лепса Инга Лепсверидзе обратилась в полицию с заявлением на недобросовестного доставщика мебели. Сумма ущерба составляет 500 тыс. рублей. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Дочь Лепса обратилась в полицию с заявлением на мебельщика
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как выяснилось, Инга заключила договор на поставку и монтаж мебели. Кухонный гарнитур должны были установить в ее квартире на улице Сергея Макеева. Однако, взяв деньги, мастер в назначенное время не приехал. Сумму ущерба Лепсверидзе оценила в 500 тыс. рублей.

Ранее другая дочь Григория Лепса Ева опубликовала в соцсети откровенные фотоснимки. Девушка показала подписчикам фотографии, на которых она позирует в горчичном купальнике.

Происшествия,Григорий Лепс,
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