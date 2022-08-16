Девушки угнали дорожный каток в городе Ачинске Красноярском крае и попали на нем в ДТП. Угонщицы врезались на дорожной спецтехнике в ларек. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», опубликовавший кадры с места происшествия.

По предварительной версии, катком управляли две школьницы. Однако в краевом ГУ МВД источнику эту информацию пока не подтвердили. Правоохранители сейчас устанавливают личности нарушительниц.