В Крыму повредилась железная дорога после ЧП в Майском

"После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка (находится за перешейком, соединяющим Керченский полуостров на востоке со всем остальным Крымом - прим. ТАСС). Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции", - написал Аксенов.