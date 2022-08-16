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1 час назад

В Джанкойском районе Крыма из-за взрыва на складе боеприпасов повредилась железная дорога

ТАССиещё 6

Сдетонировавшие боеприпасы на складе возле населенного пункта Майское в Крыму повредили железнодорожное полотно, сообщили ТАСС в экстренных службах.

В Крыму повредилась железная дорога после ЧП в Майском
Фото: кадр видеокадр видео

"В Джанкойском районе в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд 10 км. Задержано три поезда, в которых следовали 2 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, поезда, следующие в Крым с материковой части России, будут завершать маршрут в районе Феодосии.

Минобороны прокомментировало детонацию боеприпасов в Крыму

"После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка (находится за перешейком, соединяющим Керченский полуостров на востоке со всем остальным Крымом - прим. ТАСС). Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции", - написал Аксенов.

Происшествия,Сергей Аксенов,
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