Россиянин сгорел заживо, сидя на диване

В Екатеринбурге в одном из многоквартирных домов произошел пожар. В результате происшествия один человек погиб. Об этом сообщает портал E1.RU.

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Инцидент произошел ночью 16 августа 2022 года в Асбестовском переулке. Жители одного дома заметили, что в квартире их соседа начался пожар, и вызвали сотрудников экстренных служб.

Приехавшим пожарным пришлось выламывать дверь. Зайдя в квартиру, спасатели обнаружили погибшего мужчину, тело которого было расположено на диване. Рядом с ним нашли алкоголь и сигареты.

«Мужчине около 60, полгода назад заселился в этот дом. Как пил и курил на диване, так и сгорел там», — рассказал житель дома.

В тушении пожара участвовали три единицы техники и девять человек личного состава. В настоящий момент на месте работает полиция.