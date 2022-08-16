Драка между тремя мужчинами произошла на станции метро «Александровский Сад» в Москве. Инцидент попал на видео, опубликованое «МВД Медиа».

«48-летний житель Санкт-Петербурга был задержан на месте происшествия сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене и доставлен в отдел полиции. Двое других нарушителей, приезжие из города Волгограда, скрылись. На следующий день они были задержаны полицейскими и доставлены в отдел полиции», — говорится в сообщении.

На видеокадрах с камер наблюдения один из участников драки разбивает турникет при прыжке через него, а потом распрыскивает перцовый газ из баллончика в лица двум преследователям.

В отношении всех участников драки составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Им назначено административное наказание в виде административного штрафа, сообщает «МВД Медиа».