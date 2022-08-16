Минобороны прокомментировало детонацию боеприпасов в Крыму

Минобороны РФ прокомментировало взрывы, которые произошли в районе поселка Майского на севере Крыма. Как сообщает ТАСС, причиной стало возгорание на площадке временного хранения боеприпасов в воинской части — огонь привел к их детонации.

Причины пожара уточняются. По информации оборонного ведомства, серьезно пострадавших в инциденте нет.

Утром 16 августа в СМИ появилась информация о пожаре на трансформаторной станции вблизи Майского сельского поселения. Как заявляли в администрации поселка, из населенного пункта эвакуировали порядка двух тысяч человек.