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19 минут назад

Минобороны прокомментировало детонацию боеприпасов в Крыму

Никита Бородкин

Минобороны РФ прокомментировало взрывы, которые произошли в районе поселка Майского на севере Крыма. Как сообщает ТАСС, причиной стало возгорание на площадке временного хранения боеприпасов в воинской части — огонь привел к их детонации.

Причины пожара уточняются. По информации оборонного ведомства, серьезно пострадавших в инциденте нет.

Утром 16 августа в СМИ появилась информация о пожаре на трансформаторной станции вблизи Майского сельского поселения. Как заявляли в администрации поселка, из населенного пункта эвакуировали порядка двух тысяч человек.

В Крыму назвали причину инцидента в Майском

Сейчас людей продолжают вывозить с окружающей воинскую часть территории, на месте работают силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии и экстренные службы.

Происшествия,Видео,Минобороны России,Росгвардия,
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