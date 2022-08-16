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28 минут назад

ДТП с участием такси и Mercedes в центре Москвы попало на видео

Денис Фьючин

Минувшей ночью в центре Москвы столкнулись два легковых автомобиля, три человека пострадали. Авария произошла на Садовом кольце, в районе дома 5 по улице Зацепский Вал. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По предварительной информации, Mercedes врезался в стоящее на светофоре такси, после чего иномарка совершила наезд на мачту городского освещения.

Находившиеся в машине три пассажирки пострадали и были госпитализирован. Причины случившегося ДТП выясняются.

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