ДТП с участием такси и Mercedes в центре Москвы попало на видео

Минувшей ночью в центре Москвы столкнулись два легковых автомобиля, три человека пострадали. Авария произошла на Садовом кольце, в районе дома 5 по улице Зацепский Вал. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По предварительной информации, Mercedes врезался в стоящее на светофоре такси, после чего иномарка совершила наезд на мачту городского освещения.