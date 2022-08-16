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36 минут назад

Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване возросло до 16

Никита Бородкин

Число погибших при взрыве в торговом центре «Сурмалу» в Ереване выросло до 16. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване увеличилось
Фото: ТАССТАСС

По словам Костаняна, недавно спасателям удалось достать из-под завалов еще одно тело. Незадолго до этого глава армянского МЧС Армен Памбухчян рассказал, что среди погибших есть беременная женщина и ребенок. Личности девяти из них пока установить не могут.

Напомним, что 14 августа в ТЦ «Сурмалу» произошел сильный взрыв, который привел к обрушению здания на площади до 9 тысяч квадратных метров и пожару. По официальной информации мэрии Еревана, по неустановленной причине взорвался склад пиротехнических материалов.

Появились новые подробности взрыва в Ереване

Ранения получили 61 человек, около трети из них находятся в больнице. Под завалами здания все еще могут находиться тела.

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