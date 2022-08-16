Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване увеличилось

Число погибших при взрыве в торговом центре «Сурмалу» в Ереване выросло до 16. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

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По словам Костаняна, недавно спасателям удалось достать из-под завалов еще одно тело. Незадолго до этого глава армянского МЧС Армен Памбухчян рассказал, что среди погибших есть беременная женщина и ребенок. Личности девяти из них пока установить не могут.

Напомним, что 14 августа в ТЦ «Сурмалу» произошел сильный взрыв, который привел к обрушению здания на площади до 9 тысяч квадратных метров и пожару. По официальной информации мэрии Еревана, по неустановленной причине взорвался склад пиротехнических материалов.