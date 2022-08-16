Сотрудника ГИБДД задушили во сне в Нижнекамске

В Татарстане сотрудника ГИБДД убили во сне. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

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Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 августа 2022 года в Нижнекамске. После окончания дежурства старший лейтенант ГИБДД пошел в гости к своей троюродной сестре. Там мужчина выпил, и на выходе из дома родственники уговорили его остаться переночевать.

Когда сотрудник ведомства спал, его задушили. Супруга погибшего считает, что его убил муж троюродной сестры. По словам знакомых, подозреваемый и раньше вел себя агрессивно, когда выпьет. Жена погибшего боится, что преступнику удастся благодаря своим связям закрыть дело.