Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место пожара на трансформаторной подстанции под городом Джанкоем на севере региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщают местные жители ЧП произошло в селе Майское под Джанкоем. В 6 утра загорелся третий трансформатор на ПС 330 Кв «Джанкой». Очевидцы также сообщают о взрывах. Местные жители слышали громкие хлопки. Сейчас из разных точек виден черный дым.

«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», - написал в своем Телеграм-канале Сергей Аксенов.