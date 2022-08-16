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40 минут назад

Глава Крыма выехал на место пожара в село Майское

Елена Прошина

Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место пожара на трансформаторной подстанции под городом Джанкоем на севере региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщают местные жители ЧП произошло в селе Майское под Джанкоем. В 6 утра загорелся третий трансформатор на ПС 330 Кв «Джанкой». Очевидцы также сообщают о взрывах. Местные жители слышали громкие хлопки. Сейчас из разных точек виден черный дым.

В Крыму загорелась трансформаторная станция

«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», - написал в своем Телеграм-канале Сергей Аксенов.

Ранее взрывы прогремели в Новофедоровке. В результате пострадали несколько человек. По словам главы правительства Крыма Юрия Гоцанюка, в настоящее время в больнице остаются двое пострадавших, их состояние удовлетворительное.

Происшествия,Видео,Сергей Аксенов,
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