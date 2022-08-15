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24 минуты назад

Попутчицы избили москвичку за открытую форточку в плацкарте

Вечерняя Москва

Москвичка обратилась в правоохранительные органы с заявлением на своих попутчиц в поезде АдлерМосква. Об этом стало известно в понедельник, 15 августа.

Попутчицы избили москвичку за открытую форточку в плацкарте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам женщины, она ехала в плацкартном вагоне. Однако ее попутчицы не могли договориться оставить открытой или закрыть форточку. Вскоре спор перерос в перепалку, в ходе которой попутчицы пострадавшей избили ее.

Уточняется, что в настоящее время полиция проводит проверку всех обстоятельств произошедшего, передает агентство городских новостей «Москва».

В этот же день сообщалось, что у входа в вестибюль метро на юго-востоке столицы 28-летнего москвича избил 19-летний уроженец ближнего зарубежья. После внезапно вспыхнувшего конфликта молодой человек нанес несколько ударов руками в голову оппоненту, после чего повалил его на землю и продолжил бить ногами.

Другого мужчину задержали в метро после драки 26 июля. Гражданин расстроился из-за того, что иностранец отказался с ним общаться, и напал на него. Инцидент попал в объектив камеры слежения.

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