Более 60 человек эвакуированы в Ростовской области из-за пожара

Спасатели эвакуировали 65 человек из станицы Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района Ростовской области из-за лесного пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

«Усть-Донецкий район: эвакуированы 65 человек из станицы Верхнекундрючинской», – говорится в сообщении .

Площадь лесного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области увеличилась до 30 га.

Ранее сообщалось, что на территории Ханты-Мансийского автономного округа действуют 54 природных пожара на площади более 40 тыс. гектаров. На территории округа со 2 августа объявлен режим ЧС.