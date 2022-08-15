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41 минуту назад

Более 60 человек эвакуированы из станицы в Ростовской области из-за пожара

Деловая газета "Взгляд"иещё 11

Спасатели эвакуировали 65 человек из станицы Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района Ростовской области из-за лесного пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Более 60 человек эвакуированы в Ростовской области из-за пожара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Усть-Донецкий район: эвакуированы 65 человек из станицы Верхнекундрючинской», – говорится в сообщении.

Площадь лесного пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области увеличилась до 30 га.

«Площадь пожара 30 га», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории Ханты-Мансийского автономного округа действуют 54 природных пожара на площади более 40 тыс. гектаров. На территории округа со 2 августа объявлен режим ЧС.

Происшествия,МЧС России,
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