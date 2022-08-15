В Дагестане во время свадьбы обрушилась бетонная площадка

В Цунтинском районе Дагестана во время свадебного торжества рухнула бетонная площадка и лестничная конструкция, один человек погиб и еще 31 получил травмы различной тяжести. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального МВД.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошел 14 августа в 13:20 в селе Хашархота. По предварительной информации, обрушение бетонной площадки и лестничной конструкции произошло из-за перевеса в момент, когда часть гостей поднималась на второй этаж, а остальные в это время находились внизу.

«В результате за медицинской помощью в больницу обратились 32 человека, с различными травмами, госпитализированы 18 из них», — говорится в сообщении.