В Калуге ребенок обнаружил тела родителей в погребе дома

Ребенок нашел тела родителей в погребе хозяйственной постройки на территории их дома в Калуге. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.
"Прокурор города Калуги координирует работу правоохранительных органов на месте обнаружения трупов мужчины и женщины на территории домовладения на ул. Парижской Коммуны. Предварительно установлено, что сегодня около 08:00 несовершеннолетний ребенок обнаружил трупы своих родителей в погребе хозяйственной постройки на территории домовладения", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, направленный на установление обстоятельств произошедшего. Проведение процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры.