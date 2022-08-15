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1 час назад

В Калуге ребенок обнаружил тела родителей в погребе дома

ТАСС

Ребенок нашел тела родителей в погребе хозяйственной постройки на территории их дома в Калуге. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

В Калуге ребенок обнаружил тела родителей в погребе дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Прокурор города Калуги координирует работу правоохранительных органов на месте обнаружения трупов мужчины и женщины на территории домовладения на ул. Парижской Коммуны. Предварительно установлено, что сегодня около 08:00 несовершеннолетний ребенок обнаружил трупы своих родителей в погребе хозяйственной постройки на территории домовладения", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, направленный на установление обстоятельств произошедшего. Проведение процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры.

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