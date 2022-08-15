В Калуге ребенок обнаружил тела родителей в погребе дома

"Прокурор города Калуги координирует работу правоохранительных органов на месте обнаружения трупов мужчины и женщины на территории домовладения на ул. Парижской Коммуны. Предварительно установлено, что сегодня около 08:00 несовершеннолетний ребенок обнаружил трупы своих родителей в погребе хозяйственной постройки на территории домовладения", - говорится в сообщении.