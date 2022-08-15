Основная версия отравления трех человек в пятиэтажке на юго-востоке Москвы — скопление метана в канализации, сообщает Telegram-канал «112».

Об отравлении нескольких человек неизвестным веществом стало известно вечером 14 августа. Недомогание почувствовали три жильца дома на проспекте 40 лет Октября. Агентство ТАСС сообщало, что плохо стало и прибывшим на место врачам, однако эту информацию позднее опровергли в Депздраве Москвы.

Двоих пострадавших госпитализировали. В настоящее время состояние 27-летней Анастасии и 48-летней Натальи Можаевых стабилизировалось, обе женщины находятся в сознании, уточняет «112».