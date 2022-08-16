В Москве и области разоблачили подпольные казино

«По данным следствия, не позднее сентября 2020 года трое мужчин создали организованное преступное сообщество с целью незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны с использованием игорного оборудования», — говорится в сообщении.

В результате было создано два полноценных игорных заведения, где проводились азартные карточные игры в покер и рулетку и функционировали залы игровых автоматов. В них работали крупье, дилеры и операторы игровых автоматов. За период деятельности преступный доход членов преступного сообщества составил свыше 90 миллионов рублей, уточняет ведомство.

Возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 210 («Создание и участие в преступном сообществе») и части 3 статьи 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр») УК РФ. Обвинения предъявлены 22 фигурантам. Еще двое объявлены в розыск.