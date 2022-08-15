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8 минут назад

Жителя Петербурга зарезали во время драки из-за женщины в парадном

Lenta.ru

Жителя Красногвардейского района Петербурга зарезали во время драки в парадном на проспекте Ударников. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований».

Жителя Петербурга зарезали во время драки из-за женщины в парадном
Фото: ShutterstockShutterstock

По сведениям издания, днем 14 августа в гости к одной из жительниц дома пришел ее ранее судимый 43-летний знакомый. Он поссорился с сожителем женщины, после чего стал выяснять с ним отношения на лестничной площадке с помощью ножа и электрошокера. Помешать мужчинам попытался их сосед, уроженец Казахстана, однако его ударили ножом в шею.

Спустя время раненый иностранец вызвал полицию, его госпитализировали. Прибывшие на место стражи порядка диагностировали смерть одного из участников драки, по предварительным данным, он скончался от ударов ножом в шею, грудь и плечо.

Зачинщика конфликта задержали недалеко от дома. Медики обработали ему ушибы и порезанный палец, после чего передали сотрудникам МВД.

Известно, что в конце 1990 годов фигурант был осужден на 13 лет за разбой и кражу документов.

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